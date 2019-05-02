放假爽？ 史上最長10天連假讓日本「這群人」很不開心...

2019-05-02 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本的黃金週是指在4月底至5月初的多個節日組成的公眾假期，也稱為大型連休、黃金週間。今年因適逢日本改朝換代，出現史上最長10天連假。不過並不是所有人對連假感到期待，有部分日本民眾就表示，黃金週讓他們「很不開心」。

日本放送協會（NHK）報導，根據民間機構調查，有高達43.5%受訪者對黃金週表示「不開心」，僅有36.4%表示「開心」；民間機構也調查了1000位兼職主婦的意見，結果有47.8%受訪者認為「放假導致收入減少」，僅有10.3%認為「似乎不會造成特別影響」；此外，根據時事通訊社的調查中，有41%民眾對10日長假「不感興奮」，21%的民眾「不關心」。

有受訪者表示，由於學校及育幼中心放假，對有工作又要顧小孩的父母來說「非常困擾」；也有人坦言，對領時薪的工作者來說，10天連假「只帶來麻煩」。

此外，社交媒體推特上，日本網友對於黃金週的抱怨也不絕於耳。

「10天就是30頓飯，一家4人就是120人份，我要崩潰了！」許多家庭主婦抱怨，學校、公司這段時間通通放假，她們得接連好幾天，早、中、晚不能休息的替一家人做飯，其他家庭主婦也抱怨，放假時家人從早到晚都在家生活，造成她們「家務倍增」。

也有網友抱怨，十連休完全打亂了自己的工作節奏，稱他們被迫在假期前將工作趕完，或在休假完苦幹落後進度的工作；另外，派遣、兼職員工更抱怨，休假讓他們的工資大打折扣，「下月薪水一定特別少」，向公司反映想工作賺錢，單位還回應這樣會違反規定。

另外也有網友表示，有些職業根本無法享受到十連休，服務業、醫療機構、旅行社以及少數加班職員，都還得照常上班，而且在黃金週期間「只會更累」。

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