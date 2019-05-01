揭密！日本新年號原本想選「天翔」 棄用理由超驚人

2019-05-01 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本迎來令和新時代，不過原本最有機會選用的年號其實是「天翔」，隨著德仁天皇今天（1日）即位後，未能選用「天翔」的原因終於曝光。

據《讀賣新聞》報導，當時内閣官房幹部一共收集了學者提交的100多個提案，其中的「天翔」出自於日本典籍《萬葉集》與《古事記》，相當受到矚目。

首相安倍晉三在今年召開的年號選用會議上，雖然有人認為「天翔」的開頭讀音「T」已和「大正」重複，而且筆畫太多，不過安倍晉三認為「天翔」可取的地方在於其典故來自《萬葉集》，因此許多人都贊成使用。

然而，最後卻發現有民間葬儀社取名為「天翔」，不符合年號不得為俗世所用的規定，而且作為葬儀社的名字，相當不適合象徵一個新時代開始的年號。

出了這個變故之後，安倍晉三於3月20日指示讓學者整理其他提案，就在這時，國際日本文化研究中心名譽教授、堪稱研究《萬葉集》第一人的中西進，提議了和「天翔」同樣典出《萬葉集》的「令和」。

在3月27日的會議上，安倍晉三看到「令和」與其典故後相當高興，直說等待是值得的。最後在4月1日決定年號的懇談會裡，與會人士從6個提案「英弘」、「久化」、「廣至」、「萬和」、「萬保」、「令和」中，選擇了令和成為新年號。

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