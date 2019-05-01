習近平說「不愛國是很丟臉的事」香港網友罵翻

2019-05-01 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在五四運動一百週年大會上發表談話，他認為中國年輕人要愛黨、愛國，直言「一個人不愛國是很丟臉的事」，言論曝光後引發香港網友砲轟：「公布全家國籍」。

根據《now新聞》報導，習近平演講時間將近1個小時，他認為五四運動的精神核心為「愛國主義」，只有透過奮鬥中國才能強大，整個中國社會的責任是要關心、支持年輕人，中國政府與社會大眾均應在意年輕人的發展狀況，也要給他們更多的機會。

習近平希望中國年輕人們能夠接下社會主義的棒子，要有遠大的報復，更要愛黨、愛國，這樣的思想要繼續堅持下去，「一個人不愛國是很丟臉的事」。

香港網友們看見習近平的發言，均感到不認同，相繼留言指出「他媽的黨！ 去你的黨！

」、「為何高官齊移民？愛國但不是中國就行，習大大一家模式」、「親～你全家族都很丢臉啊～！」、「你兄弟姊妹長居海外」、「走火入魔了」、「維尼熊真的很沒安全感，腦袋空空坐飛機」。

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