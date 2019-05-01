聯合國秘書長與中外長會面 未譴責維族人權問題挨批軟弱

2019-05-01 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上週赴北京出席「一帶一路國際合作論壇」，期間與中國外長會面，並提及新疆維族人遭關押的問題。對此，有國際人權機構提出質疑，認為古特瑞斯並未向中方施壓，態度顯然軟弱。

根據美國《自由亞洲電台》報導，聯合國秘書長古特瑞斯上週出席中國政府舉辦的「一帶一路國際合作論壇」時公開發表演說，不僅盛讚一帶一路政策可幫助縮小可持續發展目標的巨大資金短缺，更對中國政府在新疆大規模迫害少數民族穆斯林人權的問題隻字未提。

對此，國際人權組織「人權觀察」執行董事羅斯（Kenneth Roth）週二（30日）在社群媒體發文抨擊，認為古特瑞斯僅在私下場合對中方提及維族問題，且未做出批評，無疑是軟弱的舉動。

美國華府民間組織「美國維吾爾協會」主席伊利夏提（Ilshat Hassan）亦抱持類似看法，對古特瑞斯並未在發表公開演說時提及中國人權問題感到失望，強調「這種給中國面子的閉門外交完全無用，反而會被中方視為軟弱的表現」。

伊利夏提直言，對中國這種極權政府，公開進行譴責才能達到作用，但聯合國越來越沒有勇氣面對向中國這種暴政極權政府。

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