嚴重侵害宗教自由 中國連20年被列「特別關注國」

2019-04-30 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國接連迫害新疆、封閉西藏，並持續地、嚴重地侵害宗教自由，隸屬美國聯邦政府的美國國際宗教自由委員會29日發布年度報告，中國連續第20年被列為迫害宗教的「特別關注國」。

據《美國之音》報導，美國國際宗教自由委員會29日發布2019年度報告，今年的報告封面以維吾爾人的抗爭為主題，並以大量篇幅記錄北京在2018年系統性地、持續地、嚴重地侵害宗教自由。美國國際宗教自由委員會主席、美籍藏人學者丹增多吉指出，「宗教自由在中國名存實亡…最惡劣的例子發生在西藏和新疆維吾爾族自治區。」若要在全世界找出一個宗教迫害「特別關注國」的縮影，那就是中國。

報告中指出，中國持續續使用先進的監控技術和其它手段監控少數民族，並派出100萬共產黨幹部進駐維吾爾人的家庭，在新疆拘禁了至少80萬，且可能多達200多萬的維吾爾人及其他穆斯林。去年除了法輪功持續受到打壓，還有至少2名中國天主教地下主教被政府批准的主教取代。

美國國際宗教自由委員會委員鮑爾指出，中國的一系列舉措，等同已對宗教信仰宣戰，對中共當局而言，只要有人可能對中共政府之外的人表示忠誠，他們就感覺受到威脅，並盡可能將其消滅。但中國同時也不是什麼落後國家，實力和影響反而越來越強大，在他們所到之處都可能把這種可怕的壓迫帶到那裡。

鮑爾也說，中國的形勢還在不斷惡化，該委員會也向美國當局提出一系列建議，包含在近期的美中貿易談判中，將宗教自由及人權問題擺上檯面。他們也建議美國政府，立刻制裁侵害宗教自由行為的中國官員和機構，並要求他們立即無條件釋放維吾爾人和其他穆斯林少數族裔，以及班禪喇嘛、王怡牧師、胡石根、高智晟等良心犯。。

隸屬美國聯邦政府的美國國際宗教自由委員會，自1999年以來針對世界各國的宗教自由狀況發布報告，中國毫不意外地年年都被列為「特別關注國」。

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