中國「假學校」發不出畢業證書 學生抗議遭特警暴力鎮壓

2019-04-27 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省「南京應用技術學校」昨晚（26日）爆發校園衝突，原因疑似是學校涉嫌非法招生、學生畢業後不發畢業證書，引起學生和家長們不滿，和校方爆發衝突。有網友爆料，學校為了鎮壓輿論，不只狂刪微博上的爆料發文，甚至沒收全體學生手機，並在衝突時找來「特警」鎮壓，對學生使用「麻醉彈」。

綜合中媒報導，26日晚上11點多，部分學生及家長因學籍與轉換就讀專業問題，與校方發生衝突。當地政府稱，事故造成校內設施破壞、2名學生受傷，警方逮捕一名19歲「涉嫌煽動鬧事」的退學學生。

該校一名護理系學生指出，學校要求學生轉校，不過如此一來，「之前3年就白學了，家長的血汗錢都白交了」，更稱現在該校被查出根本沒有發放大專畢業證書的資格，斥「從頭到尾都是欺騙學生和家長的行為」。

在「知乎」上，許多中國網友爆料，原本不少學生將鎮壓影片傳到微博，然而當局卻不斷刪除貼文，試圖降低關注熱度。此外，還有人稱該校實施「封校」，沒收學生手機，誰想跑出學校就抓誰，「真的是電視劇都不敢這麼演，過於魔幻恐怖。」

推特上，更有人表示，先前有女學生和家長去找校方理論學籍問題，卻被抓到車裡打，事後衝突爆發後，在微博上發事件影片也會被秒刪，「警方發的消息隻字不提校方打人，還在壓輿論。」

中国南京应用技术学院欺骗学生 ，这就是中国学校的丑恶嘴脸 pic.twitter.com/BIvefLOiTl — zryadj （@zryadj） 2019年4月27日

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