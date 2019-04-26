百事告印度農民「非法種植」樂事專用馬鈴薯 各索償440萬

2019-04-26 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕知名跨國集團百事公司（PepsiCo）控告4名印度農夫侵權，稱農民非法種植及銷售百事公司已註冊商標的馬鈴薯品種。據悉，該品種專門用於製作樂事洋芋片。

綜合外媒報導，該馬鈴薯品種在2009年時，首度在印度進行商業使用，准許當地部分農民種植，不過，百事公司印度子公司在今年1月時，發現有農民疑似未經授權種植已註冊商標的馬鈴薯，經層層檢驗分析後，確認是百事註冊的品種，於是向4名農民提起訴訟，要求每人賠償1000萬盧比（約新台幣440萬元）。

印度子公司發言人表示，百事公司是印度加工馬鈴薯的最大買家，也是最早和當地數千名農民合作種植商標馬鈴薯的企業之一，「針對農民非法種植的行為，我們採取司法途徑。」

為被告提供法律支援的非營利組織「Jatan Trust」則強調，目前尚不清楚被告農民是否故意種植，「他們也有可能是在未知的情況下，購入當地農場自留的馬鈴薯種子。」

報導指出，這起事件在印度國內引發極大爭議，印度農會和當地倡議團體批評，百事的做法是對糧食主權和國家主權的侵犯，同時也是對農民的恐嚇和騷擾，呼籲政府介入案件，對百事公司採取行動。

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