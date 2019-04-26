中國維權律師原定訪台 卻被以「恐危害國家安全」限制出境

2019-04-26 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國又一名維權律師要出境卻被攔阻，律師程海日前原定要訪台，卻在安檢時被以「可能危害國家安全」的理由禁止出境。

綜合外媒報導，雖中國「709大抓捕事件」已事發超過3年時間，但中國仍對曾參與過的律師相當警戒，23日程海原計畫要到台灣旅遊，在安徽合肥新橋國際機場辦理完行李托運後，正要進行安檢時，卻被以「可能危害國家安全」為由拒絕出境，並表示該法令已經國務院相關部門批准。

《自由廣播電台》報導，程海無法接受被禁止出境，當場譴責限制出境缺乏法理依據，攔阻他的人則表示，北京市公安局可以依據《中國人民共和國出入境管理法》第12條第5項規定，履行執行限制出境，程海表示，雖然穿著警服，但阻止公民出境、濫用權力，就跟黑社會一樣，他說：「肯定要採取法律行動，他們是一種犯罪行為。」

據了解，程海曾多次為法輪功學員辯護，也曾是709案王全璋的辯護律師，不僅程海，報導指出，日前也有一名709案辯護律師陳建剛也被限制出境，他表示，這些年沒接案也沒發表評論，不明白為何自己仍一直無法出境。

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