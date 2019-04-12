中國維權律師赴美留學遭阻 喊話「近平我要讀書」

2019-04-12 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師陳建剛日前向外宣稱將要赴美交流進修，卻被中國下令禁止出境，美國國務院發言人看不下去，在推特上呼籲中國放行，陳建剛也向習近平喊話道：「近平，我只是要讀書而已，你們沒必要恐懼一個讀書郎。」

綜合外媒報導，709維權律師陳建剛在1日和家人抵達北京國際機場，卻被以有危害國家安全的理由禁止出境，無法前往美國參加美國「漢弗萊獎學金計畫」，對此美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在推特上表示，收到消息後感到相當不安，她敦促中國尊重陳建剛的行動自由，並建議把維權律師看作是強化中國社會法治的夥伴。

《中國禁聞網》報導，陳建剛接受採訪透露，北京公安局曾向他說明2個被禁止出境的原因，分別是「曾是709維權律師謝陽的辦護律師」及「美國是敵國，赴美參加進修恐危及國家安全」，對此中國外交部表示，對陳建剛下達出國禁令是合法的舉動。

陳建剛頻頻在推特上發表「習近平政府應該知道，我只是要去唸書而已」、「近平：我要讀書」等推文，網友回應「他們害怕一切靠譜的公民」、「他嫉妒你罷了，他連字都會讀錯」；不過也有不支持的網友表示，在貿易戰開打時到美國去進修確實不適當。

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