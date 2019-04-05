遠赴美國伸冤！上海男奮勇攔截中國副總理車隊

2019-04-05 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國副總理劉鶴本月赴美國進行中美貿易戰第9輪談判，他入住白宮東側的洲際飯店（The Willard Hotel in D.C），驅車離開飯店時，突然有個男子攔截車隊，手舉告示牌向他示威。

綜合外媒報導，劉鶴本月3日入住洲際飯店，搭上專屬加長型轎車要離開時，來自中國浙江的陳祥衛事先埋伏在飯店外面，擋在車道上大呼口號，被特勤人員帶離現場，扣留了半小時，陳祥衛說，雖然警方早已告知過不能這樣做，但他認為自己有必要透過這個方式表達立場。

當時還有另名上海男子艾福榮成功攔截車隊，他在酒店外的街角見到劉鶴車隊的前導車開過去後，立刻高舉標語擋在黑頭車前方，駕駛趕緊煞車，但依舊緩緩前進，車頭輕輕碰觸到艾福榮的雙膝，特勤人員連忙下車將人帶開，好讓車隊繼續前進。

網友們見狀紛紛讚賞攔車男子的行為，相繼留言說，「也只有在民主國家可以攔路把自己的冤屈和憤怒表達出來。在中共下一分鐘你就是被活摘器官供體之一」、「勇敢！敢於表達對共匪首領不滿，機會難得的！」

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