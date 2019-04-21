斯里蘭卡復活節連環爆 教宗痛心：我與暴行的受害者同在

針對今（21）日死傷近800人的斯里蘭卡復活節慶典連環爆炸案，天主教宗方濟各重話譴責此「殘酷暴行」，並於梵蒂岡聖伯多祿廣場，發表復活節的《致全城與全球》（Urbi et Orbi）談話時，對斯里蘭卡的受害者表示哀悼。（法新社）

2019-04-21 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕針對今（21）日死傷近800人的斯里蘭卡復活節慶典連環爆炸案，天主教宗方濟各重話譴責此「殘酷暴行」，並表示其與基督教社群向來親近，對此破壞復活節的攻擊感到十分痛心。

據《路透》報導，斯里蘭卡這次所遭受的攻擊，是自10年前內戰結束以來最為嚴重的一次。教宗方濟各今日稍早於梵蒂岡聖伯多祿廣場，發表復活節的《致全城與全球》（Urbi et Orbi）談話時，對斯里蘭卡的受害者表示哀悼。

教宗方濟各表示，他得知斯里蘭卡遭攻擊的消息後，感到非常悲痛，也為爆炸中的傷亡者及各教會哀悼。他補充道：「我也希望向基督教社群表達我熱烈的親近，所有在禱告中受到此殘酷暴行的受害者們，我與你們同在。」他強調：「我將亡者託予天父，並為所有傷者禱告祈福。」

據了解，斯里蘭卡是全球第3大宗教國家，有99%斯里蘭卡民眾認為宗教是日常生活的重要部分，其中約有7.4%的基督徒，教宗方濟各曾於2015年親訪斯里蘭卡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/