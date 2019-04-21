斯里蘭卡連環爆 外交部譴責恐攻：1國人受傷

2019-04-21 17:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯里蘭卡今天發生多起疑似恐怖攻擊的爆炸事件，造成至少160人死亡、逾400人受傷。外交部表示，初步了解並無我國旅行團在當地旅遊，但有一位國人疏散時遭割傷。外交部也對斯里蘭卡此次爆炸表達傷痛遺憾，至上哀悼與慰問之意，並嚴厲譴責恐怖攻擊行動。

今逢復活節，但斯里蘭卡今天上午卻驚傳多處教堂和飯店接連，包括斯里蘭卡首都可倫坡及其近郊的Kochikade、 St Sebastian及 Batticaloa等三處教堂，以及香格里拉大飯店（ Hotel Shangri La）、肉桂大酒店（Cinnamon Grand）及金斯伯里（ Kingsbury）等三家知名旅館。據斯里蘭卡警方統計，迄已造成至少138人死亡，約400人受傷。

外交部今天下午表示，經過我駐印度清奈辦事處兼轄斯里蘭卡初步掌握，我國並無旅行團在當地旅遊，也暫無我台商僑民等受困或傷亡的情形，目前僅獲知有一國人在案發疏散時，因赤腳逃出而遭碎玻璃割傷，駐處已請當地台商與該名國人取得聯繫，提供所需協助。

外交部也說，我國與斯里蘭卡雖無邦交，但對此次爆炸造成大量傷亡至感傷痛遺憾，對於無辜傷亡者及其家屬致上哀悼及慰問之意；而對於顯然是恐怖攻擊行動，造成無辜者嚴重傷亡，外交部也予以嚴厲譴責。

外交部及駐清奈辦事處將隨時與當地政府相關單位、台商僑民團體保持聯繫，隨時掌握國人資訊並提供必要協助。

外交部也藉此機會提醒我旅居斯里蘭卡當地僑胞、台商及商旅國人務必提高警覺，避開人潮聚集之車站、購物中心等地點，隨時注意人身安全，遇有緊急危難事件發生，可速洽繫外交部旅外國人急難救助服務專線：0800-085-095或駐清奈辦事處緊急聯絡電話：＋91-96000-99511 ，以即時取得必要協助。

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