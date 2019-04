斯里蘭卡教堂、飯店連8爆 已知160死逾400傷（持續更新）

2019-04-21 17:03

首次上稿 15:03

更新時間 18:01

〔即時新聞/綜合報導〕斯里蘭卡基督徒今(21)日慶祝復活節,卻驚傳3棟教堂與3棟高級飯店接連發生8次爆炸,目前傳出至少160人死亡,死者中有35名外國人,並造成超過400人受傷,當局宣布即刻實施宵禁。這是10年前斯里蘭卡結束內戰後,當地受到最嚴重的一次攻擊。外交部表示,初步了解並無我國旅行團在當地旅遊,但有1位國人在疏散時遭玻璃割傷。

外交部表示,經我駐印度清奈辦事處兼轄斯里蘭卡初步掌握,我國並無旅行團在當地旅遊,僅有1位國人在疏散時遭玻璃割傷。

綜合外媒報導, 斯里蘭卡科奇克德(Kochchikade)、內貢博(Negombo)、拜蒂克洛(Batticaloa)等3地的3座教堂都遭爆炸襲擊,首都可倫坡的香格里酒店、肉桂大酒店(Cinnamon Grand Hotel)、金斯伯里酒店(Kingsbury Hotel)也發生爆炸。由於當時教堂聚集許多信徒,因此不排除死傷人數繼續向上攀升。

據斯里蘭卡國立醫院的工作人員指出,現場至少有400人受傷,現場醫護人員正努力將傷患送醫急救,而35名外國死者中,目前確定有美國人、日本人、英國人與荷蘭人。至於是否有台灣人遭受波及,我國外交部則尚未發出新聞稿說明。

據可倫坡(Colombo)郊區的教會的相關人士指出,爆炸造成建築物內部嚴重損壞,屋頂也開了個洞,指出教堂遭到了炸彈攻擊。

據《CNN》報導,動物園前的酒店發生第7次爆炸,又傳出至少造成兩人死亡。

根據《ARAB NEWS》報導,斯里蘭卡國防部表示,宵禁將於當地時間週日晚上6點開始,持續到隔日早上6點。

爆炸案發生後,斯里蘭卡總理拉尼爾.威克瑞米辛赫(Ranil Shriyan Wickremasinghe)於推特發文,稱今天的事件是「怯懦的攻擊」,對此表示強烈譴責,並呼籲所有斯里蘭卡人保持堅強與團結,且避免散布未經證實的消息。斯里蘭卡警方則表示,不排除該案為恐怖攻擊的可能性,目前正積極展開調查。

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.