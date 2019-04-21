斯里蘭卡教堂、飯店連8爆 已知160死逾400傷（持續更新）
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斯里蘭卡今（21）日驚傳3棟教堂與3棟高級飯店接連發生6次爆炸，目前傳出至少158人死亡，死者中有35名外國人，並造成超過4百人受傷。（路透）

斯里蘭卡今（21）日驚傳3棟教堂與3棟高級飯店接連發生6次爆炸，目前傳出至少158人死亡，死者中有35名外國人，並造成超過4百人受傷。（路透）

2019-04-21 17:03

首次上稿 15:03
更新時間 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡基督徒今（21）日慶祝復活節，卻驚傳3棟教堂與3棟高級飯店接連發生8次爆炸，目前傳出至少160人死亡，死者中有35名外國人，並造成超過400人受傷，當局宣布即刻實施宵禁。這是10年前斯里蘭卡結束內戰後，當地受到最嚴重的一次攻擊。外交部表示，初步了解並無我國旅行團在當地旅遊，但有1位國人在疏散時遭玻璃割傷。

外交部表示，經我駐印度清奈辦事處兼轄斯里蘭卡初步掌握，我國並無旅行團在當地旅遊，僅有1位國人在疏散時遭玻璃割傷。

綜合外媒報導， 斯里蘭卡科奇克德（Kochchikade）、內貢博（Negombo）、拜蒂克洛（Batticaloa）等3地的3座教堂都遭爆炸襲擊，首都可倫坡的香格里酒店、肉桂大酒店（Cinnamon Grand Hotel）、金斯伯里酒店（Kingsbury Hotel）也發生爆炸。由於當時教堂聚集許多信徒，因此不排除死傷人數繼續向上攀升。

據斯里蘭卡國立醫院的工作人員指出，現場至少有400人受傷，現場醫護人員正努力將傷患送醫急救，而35名外國死者中，目前確定有美國人、日本人、英國人與荷蘭人。至於是否有台灣人遭受波及，我國外交部則尚未發出新聞稿說明。

據可倫坡（Colombo）郊區的教會的相關人士指出，爆炸造成建築物內部嚴重損壞，屋頂也開了個洞，指出教堂遭到了炸彈攻擊。

據《CNN》報導，動物園前的酒店發生第7次爆炸，又傳出至少造成兩人死亡。

根據《ARAB NEWS》報導，斯里蘭卡國防部表示，宵禁將於當地時間週日晚上6點開始，持續到隔日早上6點。

爆炸案發生後，斯里蘭卡總理拉尼爾．威克瑞米辛赫（Ranil Shriyan Wickremasinghe）於推特發文，稱今天的事件是「怯懦的攻擊」，對此表示強烈譴責，並呼籲所有斯里蘭卡人保持堅強與團結，且避免散布未經證實的消息。斯里蘭卡警方則表示，不排除該案為恐怖攻擊的可能性，目前正積極展開調查。

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