斯里蘭卡驚傳教堂、飯店連環大爆炸 至少80人送醫搶救

2019-04-21 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡基督徒今（21日）慶祝復活節時，驚傳各處教堂和飯店接連發生6次爆炸，目前傳出至少有80人送醫搶救。

據《BBC》報導，一名不願透露姓名的消息人士指出，光是在首都可倫坡就有80人被送往醫院，目前詳細傷亡狀況仍不清楚。

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