斯里蘭卡連環爆炸死傷逾百 外交部旅遊警示升至「橙色」

2019-04-21 19:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯里蘭卡各地今天發生連串爆炸案，已釀超過550人死傷。外交部今天晚間調升斯里蘭卡旅遊警示燈號，自灰色提升為橙色，建議國人近期非必要避免前往當地旅行。

斯里蘭卡首都可倫坡及該國東、西部城鎮Batticaloa及Negombo等地，今天在多家高級旅館和正舉行復活節禮拜的教堂發生連串爆炸案，迄已發生8起，造成超過160人喪生與超過400人受傷。據悉有一名我國人在疏散時遭玻璃割傷。

斯里蘭卡國防部已宣布自今夜實施宵禁。

外交部今天晚間調升斯里蘭卡旅遊警示燈號，自灰色提升為橙色，建議國人近期非必要避免前往當地旅行。外交部並表示，提醒已在當地的台商、僑胞等國人應特別注意人身安全，遠離車站、教堂、飯店等人潮聚集場合，並隨時留意當地媒體關於安全維護之資訊。

外交部提供訊息，在斯里蘭卡國人如需急難救助，請主動撥打駐清奈辦事處緊急連絡電話91-96000-99511，或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095，通知外交部緊急聯絡中心，以便即時獲得協助。

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