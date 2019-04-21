IS自殺炸彈攻擊！喀布爾2800人緊急疏散 已知11死

2019-04-21 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕首都喀布爾（Kabul）市中心昨（20）驚傳自殺炸彈攻擊事件，包含炸彈客在內，已知至少11人死亡。伊斯蘭國（IS）今宣稱犯案。

綜合媒體報導，1名自殺炸彈客在通訊及資訊科技部（Ministry of Communications and Information Technology）大樓外把自己引爆，以便讓3名同夥進入戒備森嚴的大樓，但3人隨即遭保安部隊擊斃。阿富汗內政部發聲明表示，雙方開火過程中，有4名政府雇員、3名保安部隊隊員不幸身亡。

案發當下，警方疏散約2800名民眾，並封鎖大樓周邊區域。通訊及資訊科技部職員拉斯特（Syeda Rashid）表示，「我們看到一名槍手試圖打破辦公室的門。當我們跑出去時，他正試圖射擊我們，還大喊『我會殺了所有人』。」

伊斯蘭國（IS）今透過阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）坦承犯案。IS在阿富汗的分支，主要對抗塔利班、阿富汗當局和美國駐軍。

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