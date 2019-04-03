豈能兒戲？士兵將政治人物肖像當靶射擊 英國國防部震怒

2019-04-03 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段影片，數名士兵將英國在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）作為射擊標靶，並標註文字道「非常滿意」，英國陸軍表示已經展開全面調查。

綜合外媒報導，據傳這段26秒的影片攝於阿富汗，影片中4名傘兵使用英國左翼政治人物、工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的肖像當作標靶射擊。

英國陸軍發出聲明表示：「我們有意識到這個影片正在社群媒體上流傳。我們無法接受這樣的行徑，這完全有失軍隊的高規格水準。相關單位正全面展開調查。」

對此，工黨稍早透過電子郵件向媒體表示：「這種行為令人擔憂且完全無法接受。但我們對國防部採取作為有百分百的信心。」

工黨議員金諾克（Stephen Kinnock）在推特發文表示：「我們生活在浮躁且危險的時代，政治人物收到死亡威脅成了一種日常。軍隊應是在前線保衛我們的民主，以及民主制度所產生的政治家。」

據了解，事發靶場位於阿富汗首都喀布爾（Kabul），專門用於演練保護要人的「守護天使」任務，士兵們雖非使用實彈，但也不應將「保護對象」的肖像拿來當作射擊標靶。

相關影片如下：

（影片來源為Youtube，若遭刪除請見諒。）

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