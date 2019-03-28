美駐阿富汗大使發文引戰 巴基斯坦部長怒嗆：小侏儒

2019-03-28 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國正與阿富汗塔利班（Taliban）進行和平談判，在這敏感的重要關頭，美國駐阿富汗大使巴斯（John Bass）在社群媒體推特上的發言，意外引爆美國與巴基斯坦之間的外交戰火。巴國人權部長馬札里（Shireen Mazari）甚至以歧視用語「小侏儒（little pygmy）」怒嗆巴斯。外媒報導，這樣的措詞不僅僅只是侮辱，長遠看來甚至有可能危及阿富汗的和平談判。

這次的推特戰火起源於巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）對記者簡報時發表的一席話。本月25日，伊姆蘭汗表示，他建議阿富汗成立臨時政府來推進和平談判。該發言引起美國與阿富汗不滿，阿富汗召回駐巴基斯坦大使表達抗議。

為了挺阿富汗，巴斯在推特上推文諷刺曾為板球國手的伊姆蘭汗，「板球的某些面向適用於外交，有些則不適用。伊姆蘭汗與巴基斯坦正義運動黨要抗拒誘惑，別在阿富汗和平進程以及阿國內政上作弊改變球況（ball tampering）。願阿富汗和平。」巴斯以此暗諷伊姆蘭汗在身為板球國手期間曾捲入作弊醜聞。

不過，巴斯的推文顯然惹惱了巴基斯坦人，除了該篇推特遭近2000則批評灌爆，巴國人權部長馬札里還怒嗆巴斯，「很顯然的你這個小侏儒，你對板球的理解和你對阿富汗的理解一樣貧乏無用！在你身上，顯然無知並不是一種幸福！」巴國財政部長奧馬爾（Asad Umar）也在推文上對巴斯表示，「你的推文顯示你既不了解板球，也不了解外交。在阿富汗和談的關鍵時刻，祈禱美國能找更好的外交人才來處理眼前的問題。」

巴基斯坦外交關係委員會專家艾爾斯（Alyssa Ayres）在接受《Vox》訪問時表示，巴基斯坦人對巴斯的推文感到憤怒，他們認為這不是對總理說話該有的方式，這也就是巴斯遭罵「小侏儒」的原因。

《Vox》報導指出，這次的推特烽火短期之內可能危及美巴關係，長遠看來甚至有可能危及阿富汗的和平談判。巴基斯坦長期提供塔利班支持，而塔利班被阿富汗政府視為叛亂組織將近20年，過往的恩怨糾葛使得該地區任何風吹草動都會導致事態更加複雜。

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