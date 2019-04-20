阿富汗首都市中心驚傳爆炸案 傷亡待釐清

2019-04-20 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心今（20）日驚傳多聲槍響及自殺爆炸案，位於阿富汗通訊文化部大樓附近，鄰近其他部會大廈及總統府和國際飯店，官方尚在釐清傷亡情況，並已封鎖該區域。

綜合外媒報導，阿富汗首都於今日當地時間11:40（台灣時間15:10）驚傳多起槍響及自殺爆炸案，嫌犯共有3人，其中1名成功闖入建築物，另1名則在建築外牆引爆，第3名嫌犯遭警方射殺。

案件發生在阿富汗市中心的通訊部大樓，附近有多所國際級飯店、其他政府部會大廈及總統府，目前沒有團體組織表態坦承犯案。阿富汗官方表示，已經緊急疏散急疏散數百名民眾，並封鎖該區域，目前總傷亡人數還在釐清當中。

這起攻擊事件發生在美國領銜的第6次與塔利班和平談判會議之際，原本預計本月20日及21日於卡達舉行，但在塔利班抗議阿富汗代表團人數過多之後突然取消。這次爆炸事件撼動了過去幾個月相對平靜的阿富汗政局。

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