軍艦女廁被裝針孔攝影機 美軍方：不知是否拍到東西

2019-04-21 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍一艘軍艦在3月間傳出遭人在女廁安裝針孔攝影機，但調查至今仍未查到是被誰偷裝，也不清楚攝影機是否有拍到任何東西。

綜合媒體報導，美軍一艘兩棲登陸艦「阿靈頓號」（USS Arlington）於今年3月間被發現，艦上的女廁遭人偷裝針孔攝影機，海軍刑事調查組獲悉後對此展開調查，雖然軍方表示會認真處理所有性騷擾的投訴，並承諾將徹查所有指控，但事發至今仍未找出，到底是誰安裝了針孔攝影機，針對攝影機是否拍下任何內容，軍方至今也表示還不清楚。

外媒報導指出，這並非美國海軍首次傳出有人在軍艦上對女性進行偷拍。此前，懷俄明號（USS Wyoming）核子動力潛艦上就曾有數名男兵攜帶手機、iPod Touch等違禁品，長達10個月偷拍女兵洗澡、更衣，並將偷拍影片分享給其他男兵。美國智庫蘭德公司於2018年所發布的報告中也指出，海軍是發生性騷擾風險最大的單位。

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