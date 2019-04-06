可怕！在Airbnb訂房入住 驚覺全家都被針孔偷拍直播

2019-04-06 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾都會使用Airbnb訂房，但入住時真的要多加注意！紐西蘭安德魯和妮莉夫婦（Andrew and Nealie Barker）帶著4個小孩和姪女在歐洲展開14個月的旅行，孰料他們透過Airbnb在愛爾蘭訂房並入住時，赫然發現客廳有針孔將一家人的生活直播給偷拍者觀看。

據《CNN》報導，從事資訊科技安全工作的安德魯每到一個住所，就會檢查屋內的Wi-Fi網路，結果他發現了一個能直播現場狀況的針孔攝影機正在使用網路，安德魯甚至還能看到目前針孔所拍攝的影像。

透過拍攝的角度，安德魯一家人最後在煙霧警報器內發現了針孔，太太妮莉氣得打電話給Airbnb客服，卻被告知若取消住房也無法取回任何費用。安德魯見狀便直接打給民宅主人，當他告訴對方自己發現針孔後，竟立刻被掛電話，隨後對方才回電坦承有針孔，但堅稱屋子裡只有那一個隱藏攝影機而已。

夫婦倆最後決定帶孩子們搬到附近的飯店入住，隔天再度致電給Airbnb，客服似乎仍然沒有明白事情的嚴重性，一直以為他們是要取消預定。經過一番溝通後，Airbnb才承諾會進行調查，並將該民宅暫時下架。

但妮莉透露，後來Airbnb根本沒有和她或丈夫聯繫，過了兩個星期她詢問訂房平台此事，竟被告知屋主沒有錯，民宅已重新上架接受預訂。妮莉氣得把此事PO上臉書，等到媒體爭相報導後，Airbnb才永久禁止該屋主出租房屋。

Airbnb對此聲明，「公司的首要任務是維護安全和隱私，嚴格禁止針孔攝影機，我們非常認真地處理任何違規行為，並將違反規定的屋主從訂房表單上永久刪除。」

Airbnb指出，「本事件一開始的處理不符合本公司的高標準，我們已向安德魯一家人道歉，並全額退還住宿費。」

安德魯和妮莉目前正和小孩在匈牙利布達佩斯旅行，仍然是使用Airbnb租房。不過妮莉強調，經過此次事件後，一家人都變得相當謹慎，她也建議外出旅遊的民眾應該要學會如何檢查並找到隱藏式攝影機，避免自身隱私被看光光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/