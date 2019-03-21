偷裝針孔抓姦被發現 他辯：要抓紅蔘小偷

2019-03-21 17:42

〔記者王定傳／新北報導〕69歲何姓男子在與曾姓前妻離婚前，懷疑曾女外遇，偷偷在客廳、餐廳內裝針孔攝影機偷拍，作為離婚證據；曾女發現後提告妨害秘密，何男辯稱，因紅蔘短少7盒，才裝針孔抓小偷，新北地院法官不採信依竊錄他人非公開談話罪，判他3萬元罰金，可上訴。

檢警調查，2017年間，何男與曾女還離婚前，懷疑她外遇，在客廳、餐廳內裝針孔偷拍，拍到曾女與一名男子的LINE視訊對話，用於離婚事件上，曾女因而控告他妨害秘密罪嫌；何男辯稱，書房內的紅蔘短少7盒，為了找被誰拿走，才裝針孔。

但法官認為，依LINE視訊內容可知，曾女就是利用何男不在時視訊，可見她不想讓別人知道這些對話，屬於非公開談話，且何男聲稱紅蔘放在書房，卻把針孔裝在客廳及餐廳，加上他早懷疑曾女外遇，因而判定他根本不是為了拍小偷裝針孔，而是為了調查外遇。

法官認為，夫妻雖互相富有忠貞以保障婚姻純潔的道德上或法律上義務，但不代表可迫使另一方全盤監控自己生活及社會人際關係互動，故不得藉口懷疑或調查外遇，即認為竊錄有正當理由，審酌何男犯後否認犯行、未和解、未散佈偷拍內容，判罰金3萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/