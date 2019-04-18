一國兩制名存實亡 香港特首服從北京之令 交出取締港獨報告

2019-04-18 20:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府2月間破天荒以「公函」方式，要求香港特首林鄭月娥提交報告，說明禁止香港民族黨運作的情況，引發北京「公函治港」、破壞一國兩制的疑慮。港府18日宣布，特首已於16日向中央提交報告。根據政府公開報告的部分，強調港獨不符特區憲制及法律地位，港府會繼續禁止包括港獨在內，危害國安的行為和活動。

港府公開約11頁幅篇的報告內容，主要包括事件背景和過程摘要等。報告提及，社團條例賦權保安局局長，可基於維護國家安全或公共安全、公共秩序，或保護他人的權利和自由，作出命令，禁止某些社團在香港運作或繼續運作。

報告指出，港府取締民族黨的理據，是其自成立兩年多以來，一直採取實質行動以實現其綱領。有關行動包括︰申請註冊成立公司，參加立法會選舉，爭取資源和海外支持以及擴大宣傳平台；透過報刊、電台、網上管道作出宣傳；實行針對年輕人的「中學政治啟蒙計畫」等。

公民黨立法會議員楊岳橋18日則痛批，禁止民族黨運作是香港高度自治範圍的事務，中央以公函形式要求香港政府提交報告，令人憂慮「一國兩制」中的「兩制」進一步模糊，他也擔心若未來有人參選資格或議席被取消，北京也會要求港府提交報告。

他強調，《基本法》第27條訂明香港居民有結社自由，報告顯示民族黨宣揚理念的方式，與其他政黨無異，只是民族黨宣揚的訊息不為政府接受，就被取締，形同以言入罪。

時事評論員程翔指出，北京藉此進一步箝制香港和凸顯「一國」，是表明「我（北京）要你（香港）做，還要你交報告」的上下級關係，為日後「向香港發出更多order（命令）」開先例，此舉讓香港比「內地」省市還不如，「一國兩制」名存實亡。

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