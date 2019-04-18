已故藝術史學者遺世之作 他用3D雷射掃描聖母院完美數據

2019-04-18 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎「聖母院」在當地時間15日遭受祝融之災，尖塔及屋頂全被燒毀，該如何重建聖母院也成為舉世矚目的焦點，不過已故藝術史學家泰隆（Andrew Tallon）所留下的3D雷射掃描數據，將有望成為修復聖母院的最重要依據。

根據美國《CNN》報導，在去年12月底過世的美國瓦沙學院（Vassar College）藝術史教授泰隆生前專門研究哥德式建築，並分析中世紀建築師打造歐洲各地大教堂的建築方法，在研究聖母院時，他使用超過10億個雷射測量點來進行掃描，創造出聖母院的數位空間圖。

由於聖母院歷經將近700年的不斷整修，使得這棟建築本身的建築歷程十分錯綜複雜，但透過3D雷射掃描，泰隆可以得知過去各個建築師的決定，未來在聖母院的重建過程中，泰隆的掃描數據十分珍貴。

過去曾和泰隆合作過的工程師奧森多夫（John Ochsendorf）表示，泰隆曾在聖母院爬進任何他可以進入的空間，包括樓梯間，屋頂和拱頂。奧森多夫說：「他是一個非常特別的人，他喜歡這些建築，並希望更好地理解它們，」

另外，在聖母大學（Notre Dame University）領導一個研究團隊的學者克魯澤（Krupali Uplekar Krusche）同樣運用3D掃描來記錄歷史古蹟，克魯斯澤指出，這些數據可以顯示這座建築物是如何建造，能夠經由數位化看到每個角落和每個細節，而相關數據能精確到僅有幾公釐的程度，在修復聖母院尖塔時，這些數據相當有用。

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