郭台銘表態選總統 日媒關注夏普經營

2019-04-18 01:04

〔中央社〕日媒報導，鴻海董事長郭台銘17日在台北表示願意投入國民總統初選，這可能對鴻海旗下的夏普公司的重建帶來影響。

日本每日新聞報導，夏普現任會長（董事長）兼社長是戴正吳，是郭台銘的心腹、鴻海出身的人。雖然郭台銘沒直接干預夏普，但身為夏普母公司鴻海獨攬大權的經營者，郭台銘具影響力。夏普最近業績不理想，今後經營可能混亂。

報導說，夏普於2016年納入鴻海旗下，利用鴻海的生產網，降低成本、並致力於在中國等亞洲地區銷售商品，業績從資不抵債的狀態呈現V字型反轉。時隔4年在2017年度（截至2018年3月底的財會年度）由虧轉盈。

但是隨著中國的景氣放緩，夏普最近的動向變得有點曖昧。仰仗鴻海銷售網在中國大量販售液晶電視曾有助於業績的提升，但因供過於求，導致價格下跌、品牌力下降。

夏普受到液晶面板與電子零件主要客戶美國蘋果公司iPhone營業額減少的影響，夏普於2018年度（到2019年3月底的財會年度）的營業額推估值兩度下修。

報導說，如果郭台銘從經營鴻海的第一線退下的話，勢必對夏普造成影響。

夏普的公關部門表示，夏普是保有獨立性的企業，對於鴻海的事不予置評。

日本朝日新聞報導，明年1月台灣將舉行總統大選，68歲的郭台銘今天表態願意投入國民黨總統初選，他出馬可能大大的左右選戰，將對夏普重建帶來何種影響也備受關注。

報導說，國民黨今後將舉行黨內總統候選人初選，雖然目前有多人表態要參選，但身為獨攬大權的經營者，擁有高知名度，與中國國家主席習近平、美國總統川普都見過面的郭台銘受擁戴的聲浪高，他可能成為國民黨內初選的軸心人物。

報導還說，台灣的總統大選明年1月11日舉行投開票，民進黨政府執政下因兩岸關係惡化等因素，62歲的現任總統蔡英文支持率低。除了蔡英文之外，59歲的前行政院長賴清德表態參選，民進黨黨內出現步伐不齊的情況，面對郭台銘將出馬，危機感將更大。

日本經濟新聞報導，全球最大的電子產品代工企業、台灣的鴻海精密工業公司的董事長郭台銘表態參選明年1月舉行的總統大選，他希望從親中的最大在野黨國民黨出馬參選。

日經報導說，郭台銘將事業核心放在中國，與中國的政經與財政關係深，如果當選總統的話，如何與美國維持好關係將是課題。在對中國的關係上，美國是台灣安全保障的關鍵。

日經指出，鴻海大多的主力生產據點設在中國，雖然鴻海也在美國積極投資，但一般認為郭台銘與中國的政界、財界交往比較深。在通商、安全保障方面，與中國加深對立的美國正與台灣走得近，郭台銘如果當上總統的話，如何維持台美關係將是一大課題。（編輯：林治平）

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