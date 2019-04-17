牽制中國 日準航艦7月停靠菲蘇比克港

2019-04-17 23:23

〔中央社〕日本防衛大臣岩屋毅今天告訴菲律賓國防部長羅倫沙納，日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」7月將停靠菲律賓蘇比克港。日媒指出，目的在牽制在南海活動頻繁的中國。

日本產經新聞報導，岩屋今天與來訪的菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在位於東京的日本防衛省舉行會談時表示，日本海上護衛艦出雲號7月將停靠菲律賓的蘇比克港。

蘇比克港被視為南海的要衝。出雲號是日本海上自衛隊最大噸位的護衛艦，被稱為準航空母艦。先前有日媒指出，日本政府正研究把出雲號改造成可供美國最先進的匿蹤戰機F-35B起降的航艦。

岩屋表示，日本最重視東南亞國家協會（ASEAN）的合作，希望能加強與菲律賓的國防合作。

美國與菲律賓之間有代號「海上戰士合作」（Kamandag）的聯合軍事演習。岩屋表示，希望藉由日本自衛隊等參加「海上戰士合作」聯合演習，加強美、日、菲3國的國防合作。對此，羅倫沙納表示歡迎之意。

羅倫沙納在會談時感謝日本無償讓渡日本海上自衛隊教練機TC90等，並表示，這樣的合作有助於菲律賓提升警戒監視能力。

有關南海問題，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5日警告中國勿「觸碰」南海主權爭議島嶼中業島，還說菲律賓可能採取軍事行動，甚至不惜發動「自殺任務」加以捍衛。中菲關係持續對立。

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