劉強東性侵醜聞未了 女大生提告求償154萬

2019-04-17 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕聲稱遭中國億萬富豪、京東電子商城創辦人劉強東性侵的中國女大生週二正式向法院提告，控告劉強東和其他中國富商脅迫她喝酒，之後劉更對她性侵得逞，要求賠償至少5萬美元（約154萬元台幣）。劉強東的律師及京東則未對此做出回應。

綜合媒體報導，中國網紅「奶茶妹」章澤天的老公劉強東，去年8月間因在美國涉嫌性侵，引發外界議論，雖然明尼蘇達州檢方在去年底指證據不足予以不起訴，但明尼蘇達州立大學女學生劉靜瑤（Jingyao Liu，音譯）於週二仍正式向法院提告。

根據法院文件，劉靜瑤指控劉強東和其他中國富商在晚宴上不斷脅迫她喝酒，之後劉強東在車上更不斷企圖對她性侵，最終則是在公寓對她性侵得逞，且劉還毆打她，她為此向劉及京東集團索賠至少5萬美元。

雖然一般新聞不會直接揭露受害者姓名，不過劉靜瑤的律師對外發表聲明，指當事人同意露出本名，盼正義能藉此得以伸張。

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