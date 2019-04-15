福島核災熔毀3號爐心 東京電力今起首開取出核燃料作業

2019-04-15 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震重創福島第一核電廠，目前發生爐心熔毀機組的燃料池中，仍有取多核燃料。東京電力公司今天首度進行核燃料取出作業，朝廢爐邁進一步。不過，日媒指出，這項作業在全球都無前例可循，預料將會碰上許多困難。

綜合媒體報導，在福島第一核電廠6座機組中，發生爐心熔毀的是編號1至3號的機組。從輻射量最高的3號機開始，東電今日首度嘗試從「用過核燃料池」中取出核燃料。比原先規劃的時程遲了4年。

目前3號機燃料池內共有566束核燃料，其中未使用的有52束，已使用的有514束。透過遠端操作，今天開始的作業會先取出輻射線量低的未使用之核燃料。一束核燃料大約要花上2.5個小時才能放入運送容器，然後再移至核電廠境內的共同燃料池暫時存放。

完成3號機的作業預計花上2年時間。東京電力公司希望從2023年度開始，進行取出1號機與2號機燃料池中的核燃料作業。估計拆除整座福島核電廠要花上40年。

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