「謝謝台灣」311震災8年 日台交流演奏會東京公演

2019-03-11 22:05

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕為了表示對台灣在東北大地震時的援助的感謝，日本劇作家大日琳太郎率領他組織的劇團，11日晚間在東京舉行公演謝謝台灣。大日表示，感恩的心絕對不能忘記，他花了4年的時間才實現到台灣感恩公演，震災8週年首次到東京演出。

現年58年歲的大日琳太郎是宮城縣仙台市出身的演員、劇作家和作曲家，以新的表演形式詮釋能劇、狂言等日本傳統舞台藝術，他也以中文和英語演出狂言，希望把日本的傳統藝術普及到全球。

2009年大日把據點從東京移轉回故鄉仙台，兩年後遇到了311大地震，雖然老家並沒有太大的災情，但看到家中的90歲老父挨餓受凍，自己卻無計可施，收到公所人員送來的飯糰時，大日淚如雨下，感謝飯糰背後送暖的愛心。

震災10天後，大日從新聞看到台灣大力的援助，後來又得知有6名日本人從沖繩與那國島游泳到台灣宜蘭蘇澳表達謝意，大日覺得身為藝文界的一員也該有所表現。2011年7月大日成立了「故鄉物語製作委員會」，將故鄉宮城縣歷史、人文風土的元素寫入劇本，同年8月，他在宮城和東京演出了具有鎮魂用意的歌劇「星空小協奏曲 阿琴」。

大日希望以具體行動表達對台灣謝意，但從構想出現到實現，整整花了4年的時間，主要是他與台灣毫無連結，後來在偶然的機會下認識長榮航空的高階主管，受到這名高階主管出錢出力，終於在2015年1月於台北的國父紀念館舉行「天佑台灣 感恩公演」。2017年再次率團到台南、台中和台北舉辦台日交流音樂演奏會。大日說，明明是要去台灣報恩的，反過來又受到台灣的幫忙，真的很汗顏。所以才決定一定要持續下去，表達對台灣的謝意。

「阿琴」故事以二戰中瓜達康納爾島戰役和長崎原爆的悲劇為背景，戰役中倖存的男主角三澤光夫前往長崎，將隊友的遺物交還給他的姊姊阿琴。為了到台灣演出，大日改編人物設定，加入許多台日友誼的元素，光夫的罹難隊友田川功吉是台日混血青年，台灣名鄭清煌，大日透露，下一部戲他打算寫鄭成功的故事，鄭成功出身於長崎，母親的姓氏為田川，所以在阿琴這部劇中留下連結的伏筆。大日也希望有機會再次帶阿琴和新劇鄭成功到台灣演出。

今天起在東京日本橋公會堂兩天的演出，節目分為兩部分，除了歌劇「星空小協奏曲 阿琴」之外，第二部為日台交流演奏會，邀請台灣「白袍鋼琴家」林品安演奏，曲目有台灣詞曲家創作的「感恩的心」，還有大日作曲的「永遠 真多謝」，這首專為台灣而寫的歌，作詞者為園田凌士，園田20歲時曾在台灣以歌手出道，後來返日從事歌詞創作，2014年2月寫出「永遠 真多謝」歌詞，對於台灣公演十分期待，但卻在1個月後因心肌梗塞猝逝，得年38歲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/