首例！ 福島第一核電廠所在地 大熊町擬解除避難指示

2019-02-20 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠2011年因311大地震發生核災，迫使附近居民撤離家園，事故近8週年後，核電廠所在地大熊町，有部分地區擬最快4月解除避難指示。

《朝日新聞》報導，大熊町全部地區現在仍然因核災而持續避難中，擬最快在4月解除避難指示的範圍，是位於該町西部的大川原地區和中屋敷地區，面積占大熊町約40%，人口數約4%，1月底的登記居民為140戶374人。

大熊町政府19日在町議會全員協議會上報告稱，包括輻射量降低等解除避難指示等條件已陸續備齊，之後將收集居民意見，同時與中央政府協商解除工作的時間表。

報導指出，如果大熊町按計畫實施，將是福島第一核電廠所在的地方政府解除避難指示的首例。

值得注意的是，大熊町內除了有正在進行廢爐作業的核電廠，還有保管因除汙產生受汙土的中間儲藏設施。

另外，去年民調顯示，僅1成受訪者稱想回家，約6成回答「不回去」。大熊町約1.5萬居民正在福島縣內外避難。

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