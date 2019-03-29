驚！福島核災物 首度發現北漂白令海

2019-03-29 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震引發海嘯造成福島核災，該起災害至今仍深深影響日本，日前美國公布一項研究報告，顯示福島核災汙染物已經隨著海浪漂到白令海。

綜合外媒報導，美國科學家在週三（27日）發布一項名為「費爾班克斯海洋補助計劃」（Fairbanks Sea Grant program）的研究報告，報告表示在分析美國聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近海水時，測得福島核災造成的放射性銫-137值有升高跡象，達到每立方公尺2.4貝克，該數據更是高於福島核災前的平均值。

《日本時報》報導，阿拉斯加州諾姆市的Sea Grant海洋諮詢公司發言人薛菲爾德（Gay Sheffield）表示，測得放射性物質的海水為北部邊緣的羽流，很明顯這些核廢料已經漂流擴散，核污染物已經北漂至白令海最北端，遠離阿拉斯加偏遠島嶼的水域中，放射性銫-137雖有升高趨勢，但含量極少，目前不會對民眾造成健康問題，不過仍會對白令海沿岸，靠著捕魚維生的民眾造成一定影響。

報導指出，在福島發生嚴重事故後，2014年至2017年以來，白令海的放射性銫-137幾乎沒有變化，這是首次在白令海最北端測出核污染物，研究人員表示須進一步調查該汙染物對海洋生物是否會造成不良影響。

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