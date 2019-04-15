印傭也能選總統 一國兩制鳥籠下香港雇主：羨慕...

2019-04-15 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕印尼將於4月17日舉行總統及國會大選，海外投票提前開跑，香港有18萬合格印尼選民，14日這些印尼人紛紛湧向投票所，排隊幾個小時就為了投下神聖一票；有印傭說，身在異鄉，更珍惜手上的一票。有香港雇主感嘆，好羨慕印傭可以投票選總統。

據香港《明報》報導，印尼將於本週三（17日）舉行總統及國會大選，海外選民則提前至14日開始投票，在香港的18萬選民14日也紛紛到灣仔、元朗或尖沙嘴等投票所投票，其中人數最多的灣仔伊館投票所整天大排長龍；有印傭說，她等了快5小時才能入內投票。

印傭Rahayu表示，這是她在香港工作11年來第一次在香港投票，對於首次投票非常興奮，強調人在異鄉會更珍惜手上的一票，她也透露，手中的一票會投給現任總統佐科威（Joko Widodo）。

報導指出，Rahayu的雇主黃小姐說，Rahayu積極參與及關心家鄉政治活動，讓她深受感動，她特地上網查詢印尼政治情況，得知印尼民眾可以用選票來選總統，讓她非常羨慕，也感嘆香港不但不能投票選領導人，連選出來的議員也可能無故遭撤銷資格。

一名香港網友也在新聞報導網頁下方留言，感嘆說「我很佩服這些印傭。他們擁有比我們更多的公民權利。他們可以通過投票選出自己的領導人。但我們做不到。」從中可以看到港人的箇中辛酸，外國人可以用選票選總統，但港人卻連特首都不能直選，僅能透過1200位選舉委員會以不記名投票的方式，為700多萬香港民眾間接選出香港特首。

這次印尼大選在台灣也設有投票所，14日在台北車站附近的投票所也吸引了大批印尼人排隊投票。

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