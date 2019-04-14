光候選人就有24萬！4/17印尼大選聚焦中資問題

2019-04-14 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統及議會大選將在17日舉行，靠攏中資的現任總統佐科威（Joko Widodo）與指控總統賣國的普拉伯沃（Prabowo Subianto）的總統選戰，被視為是中國經濟勢力擴張的新戰場，頗受關注。

綜合媒體報導，這次選舉共有24萬5千名候選人，選舉項目有印尼總統、國會議員和地方議員；1億9200萬多名選民，要在印尼東部時間早上7點至印尼西部時間下午1點之間到投票所投票，當局也將派遣近50萬軍警維護秩序。

為鼓勵海外公民投票，印尼政府在130個國家設置投票所；台灣的投票所設在台北車站附近，並於今天（14日）舉行投票，一大早就有許多印尼籍民眾前來排隊，人龍長達百餘公尺。

現任總統佐科威的親中資立場，在這場尋求連任的選舉中，受到退役將軍普拉伯沃的挑戰。普拉伯沃警告，親中政策會讓印尼背負沉重的不良債務，若由他當選，將重新評估來自中國的投資；普拉伯沃陣營強調，所有「一帶一路」項目都要經過檢討，若盲目擁抱計畫將損及國家利益。

在印尼，部分華裔億萬富豪掌握國家經濟，使大眾對華人存有恨意，因此中國經濟入侵的議題特別能引起印尼人的共鳴。但普拉伯沃的幕僚表示，普拉伯沃雖然走美國總統川普的國家主義路線，主張「印尼第一」，「但不表示我們會對貿易和投資設下限制。」

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