抗一帶一路 美加歐盟三方協議

2019-04-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府旗下機構「美國海外私人投資公司」（ＯＰＩＣ）繼去年底和日本、澳洲建立三邊夥伴關係，十一日再與加拿大和歐洲簽署三方協議。由於ＯＰＩＣ旨在協助美國企業前往新興市場國家投資，以促進美國外交政策及國家安全為最高目標，在中國藉由「一帶一路」大力投資亞、歐、非三洲基礎建設之際，美方與全球經濟強國聯手圍堵中國擴張地緣政治野心的陣勢漸形明朗。

十一日三邊合作的諒解備忘錄簽約方為美國ＯＰＩＣ、集結歐洲十五個對外雙邊發展組織的「歐洲發展金融機構」（ＥＤＦＩ）及加拿大政府成立的援外機構「FinDev Canada」。ＯＰＩＣ聲明指出，這起合作有助於「推動共同的發展目標」，為亟需資金的開發中國家，提供「強大替代方案」，另批評「國家主導模式」的合作計畫「無法持續」，暗指中國二○一四年成立的「絲路基金」及「一帶一路」發展模式非長遠之道。

歐盟加入 反制義大利投靠一帶一路

香港《南華早報》十二日分析指出，在「一帶一路」觸角逐漸擴張增長之際，ＯＰＩＣ十一日簽署的第二件三方諒解備忘錄，明顯又是美方提出。至於歐洲這回加入，與身為ＥＤＦＩ成員的義大利上月投靠「一帶一路」有關，即使美國官員公開勸阻，義國依舊簽約成為參與「一帶一路」計畫的第一個七大工業國組織（Ｇ７）國家，眼見中國終於在歐洲取得版圖，防線被突破的歐洲聯盟才正式發出警報。

美國總統川普任命的ＯＰＩＣ代總裁暨執行長比海吉（David Bohigian）強調，ＯＰＩＣ投資發展計畫有五大原則，包括尊重東道國的主權、環境保護、創造當地工作機會、計畫的透明度與長期持續性。

ＯＰＩＣ一九七一年根據美國《對外援助法》成立，協助美國民間前往發展中國家與當地政府、企業合作，藉由投資達成雙贏。與日本政府對外實施政府開發援助主要執行機構「日本國際協力銀行」（ＪＢＩＣ）、澳洲政府的合作，於去年七月底「印度︱太平洋商業論壇」定調，目標為投資印太地區基礎建設，去年十一月完成簽署三邊諒解備忘錄。

另一方面，美國政府去年通過《二○一八年善用投資促進發展法》，將成立「美國國際發展金融公司」（ＵＳＤＦＣ），把美國對發展中國家的投資資本上限拉高到六百億美元，比起ＯＰＩＣ現行最多二九○億美元的規定，多出一倍有餘，正是為了協助發展中國家「迴避」中國的債務陷阱。

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