工程費砍1/3 大馬中國重啟東海岸鐵路計畫

2019-04-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地辦公室十二日宣布，大馬在與中國協商數月之後，雙方同意重啟中資在馬國的「東海岸鐵路計畫」，而且把興建成本大砍近三分之一。此前，批評者抨擊，該建設是由貪污的大馬前首相納吉布接下，其成本太高且缺乏透明性，恐令馬國陷入債務陷阱。

東海岸鐵路計畫是北京「一帶一路」倡議的重要部份，總長六百八十八公里，連接大馬東海岸與西部麻六甲海峽水道。該計畫是於二○一六年由納吉布與中方簽署，但馬哈地一八年上台後，指稱其造價過高，誓言要為這個「不平等」計畫重新談判，不讓馬國掉入納吉布留下的債務陷阱。

經數月協商後，馬哈地辦公室發表聲明宣佈，馬來西亞鐵道公司（MRL）已與承包商中國交通建設公司（CCCC）簽署附加合約，雙方同意刪減第一及第二階段工程費用，從原本的一百六十億美元，減至一○七億美元。這項刪減將能減輕大馬財政負擔，十五日則將公布更多細節。

對此，大馬對中特使、馬中商務理事會主席陳國偉指出，他對該計畫重啟表示歡迎。他說，大馬前政府與部份爭議性中資項目，有千絲萬縷的利益輸送關係，加上前政府財務管理不當，使得馬國國庫面臨嚴峻債務壓力；新政府必須大刀闊斧，重新調整部份有爭議中資項目的處理方式。

今年一月，路透曾引述消息人士報導，中國交通建設公司曾提案砍掉近半成本以挽救計畫。今年三月， 大馬談判代表、前大馬財政部長達因（Daim Zainuddin）曾表示，重新協商可能減少逾二十四．五億美元成本。他們可能會納入對馬國有利的商業元素，但並未闡明細節。

除成本降低，新版東海岸鐵路在路線規劃上亦有調整，據稱考慮到環保因素，路線將繞過被列為聯合國遺產區的「石英區」，即繞過原定的文冬站，轉而經過位於馬來半島西海岸的森美蘭州。馬哈地本月二十四日至二十八日將前往北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」。

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