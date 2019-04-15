民主黨籍同志市長 宣布角逐2020美國總統大選

2019-04-15 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍的37歲現任印第安納州南灣（South Bend）市長巴提吉格（Pete Buttigieg）宣布投入2020總統大選，由於巴提吉格是一名同性戀者，未來他若在民主黨總統初選中出線，並順利贏得明年的總統大選，白宮將迎接有史以來第一位已出櫃的同性戀總統。

綜合外媒報導，巴提吉格週日在一場集會中宣布他將投入2020總統大選，他提到：「他們叫我彼特市長，我是印第安納州南灣驕傲的兒子，我正在競選美國總統。」 巴提吉格認為，美國需要世代變革和一個完全不同的政治人物來領導，藉此度過川普時期。

巴提吉格強調，他身為中西部的一位同性戀者、經驗豐富的市長，而他就是那種「完全不同的政治人物」。未來若是巴提吉格通過民主黨初選，並順利贏得總統大位，他將會成為史上最年輕的美國總統，同時也是史上第一位已出櫃的同性戀總統。

根據上週的最新民調結果顯示，目前巴提吉格只落後於前副總統拜登（Joseph R. Biden）和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），成為民主黨候選人中的佼佼者，網路聲量也因此大幅提升。另外，巴提吉格的丈夫卻斯坦（Chasten Buttigieg）是一位中學老師，卻斯坦幽默、坦率的作風也為巴提吉格的參選立下良好形象。

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