籲支持者保留熱情 拜登暗示將宣布參選美總統

前美國副總統拜登在華府對國際消防員協會（International Association of Fire Fighters）發表演說時，眾多訊息都在暗示他將參選，他也告訴打火弟兄：「我很感謝你們在我上台時給予的熱烈支持。留一點力，我再過幾週可能需要這股熱情。」（美聯社）

2019-03-13 20:01

〔中央社〕前美國副總統拜登（Joe Biden）今天耐人尋味地暗示，他近期將宣布參選2020年美國總統，要一群熱情的群眾留點力氣，因為「再過幾週」可能需要他們的熱烈支持。

民主黨大老拜登考慮挑戰川普的總統大位已好幾個月。在民主黨提名戰的初期民調中，他幾乎都名列前茅，但策士與選戰觀察家強調，他現在面臨要不馬上宣布參選、要不退出的壓力。

消息人士最近告訴「紐約時報」，拜登幾乎確定將投入選戰，競選活動預計4月中起跑。拜登是能夠凝聚共識的務實主義者，也是華府建制派的中流砥柱。

拜登在華府對國際消防員協會（International Association of Fire Fighters）發表演說時，眾多訊息都在暗示他將參選，聽眾在現場揮舞拱他參選的海報，拜登提及自己出身藍領階級、沒有指名道姓地暗批川普，還有激昂地闡述美國的「信念」以及美國在全世界的領導角色。

76歲的拜登告訴打火弟兄：「我很感謝你們在我上台時給予的熱烈支持。留一點力，我再過幾週可能需要這股熱情。」

拜登發表完演講後，全場起立鼓掌，拜登笑著說「小心你們許的願望」。

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