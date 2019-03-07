陰魂不散？不選2020讓川普嘆「我們懷念她」 希拉蕊一句話反酸...

2019-03-07 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與前國務卿希拉蕊在2016總統大選戰得火熱。時隔逾2年，兩人近日又因總統大選議題隔空過招。希拉蕊日前表態不參選2020總統，引來川普發文說「我們懷念她」，希拉蕊也不甘示弱，在推特上引用電影片段暗諷川普。

希拉蕊接受《CNN》「affiliate News 12 Westchester」訪問時，表態不會參選2020總統大選，「但我將持續努力為政治議題發聲，我想確保大家知道我會這麼做，我哪裡都不會去。」川普聞訊後在推特上表示，「哎呀，那不就表示我再也不能和她對決了？我們會非常懷念她的！」

對此，希拉蕊也在推特上反擊川普，引用電影《辣妹過招》中的台詞，「為什麼你要對我死纏著不放」，暗諷川普對她糾纏不清。

繼希拉蕊宣布無意參選後，被視為川普勁敵之一的前紐約市長、媒體大亨彭博也決定退出。與希拉蕊競爭2016總統大選民主黨黨內初選的桑德斯則早已表態再戰2020。

希拉蕊2016年代表民主黨角逐總統大位，最終雖拿下6585萬票，多過現任總統川普的6298萬票，但在選舉人票上川普以304張選舉人票勝過希拉蕊的227票，當選美國總統。

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