美參議員布朗宣布：不角逐2020年美國總統大選

2019-03-08 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕廣受勞工階級選民歡迎的美國民主黨籍俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）7日宣布不角逐2020年的美國總統大選，他被認為是現任總統川普的強勁對手之一。他宣布退出2020白宮大位競爭行列後，使得前副總統拜登（Joe Biden）的白宮之路更加明朗。

《法新社》報導，66歲的布朗在推特上表示，對他而言，最好的戰鬥位置是在參議院，「我將繼續為全國的勞工奮戰。我將竭盡所能，幫助在2020年選出一位民主黨籍的總統以及民主黨控制的參議院」。

布朗宣布不角逐2020年美國總統大選後，使得前副總統拜登（Joe Biden）的白宮之路更加明朗，作為全美知名度最高的政治人物之一，拜登至今尚未正式宣布參選，但外界普遍認為拜登最終將宣布投入選戰。

目前已有超過10位民主黨籍人士宣布將角逐下屆民主黨總統候選人的提名，以挑戰共和黨籍的川普。根據民調機構RealClearPolitics（RCP）日前公布的民調數據，支持布朗成為民主黨總統候選人的僅1.7%，拜登則以29.3%遙遙領先分別位居第二和第三的桑德斯（Bernie Sanders）和賀錦麗（Kamala Harris）。

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