1+1+1+1+1+1+1＝6？ Google人工智慧高中數學慘被當

2019-04-12 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕近年人工智慧在包括圍棋與星海爭霸等多個領域上擊敗人類，大有令人感到時代變遷之感。不過，人工智慧「DeepMind」近期接受一項程度約為英國高中數學的測驗，結果卻並非如外界想像。在40題考題中，「DeepMind」僅答對了14題，並在「1+1+1+1+1+1+1」的題目上給出了「6」的答案，以考試分數而言可以說是「不及格」。

綜合媒體報導，Google旗下的DeepMind團隊上週公佈名為《分析神經模型的數學推理能力》的研究報告，在這項研究中DeepMind團隊讓人工智慧「DeepMind」進行一項包括算術、幾何、機率、測量和微積分的數學測試。研究結果指出，「DeepMind」雖然在一些題目上表現不錯，但當題目以文字、加減乘除符號、函式等組合表達時，「DeepMind」產生了無法理解題目而無法作答的狀況。

例如多個整數相加的「1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1」，「DeepMind」給出的答案是6，研究人員表示，雖然人工智慧能夠在更長更大的數字相加上給出正確答案，但是當相同數字重複多次時，人工智慧就會發生錯誤。研究人員對該問題表示，目前並沒有很好的解釋問題發生的原因。

根據《Fossbytes》報導，由於人類具有更高程度的認知能力，因此這樣的計算對人類而言，是自然而然的，但是人工智慧需要升級才能獲得這樣的能力。報導指出，人工智慧不僅需要培養如何理解問題，還需要透過各種知識來解決這些問題。

《分析神經模型的數學推理能力》全文

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