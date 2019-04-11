傻眼！ 機艙氧氣罩突落下 乘客戴好才被告知是烏龍

2019-04-11 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空近日傳出2起烏龍，上個月24日先是因為機長拿錯班表飛錯國家，本月8日又有一架從新加坡飛往倫敦的班機起飛後2小時，機艙內的燈光與電視螢幕突然關閉，接著氧氣罩便從乘客頭頂落下，每個人都趕緊戴上，沒想到之後機上人員表示只是烏龍一場，令機上乘客非常不滿。

綜合外媒報導，該飛機為由新加坡飛往倫敦的編號BA16客機，在起飛後的2小時後，機上燈光與螢幕突然熄滅，接著氧氣罩落在乘客面前，此時機上廣播指示乘客把氧氣罩戴上，沒想到2至3分鐘後，機上人員向乘客表示，這是一起因技術錯誤而引發的烏龍，目前系統重啟中，並向乘客表示一切都沒有問題。

其中，24歲乘客米歇爾（Mitchell Webb）受訪時不滿地表示，雖然英國航空在航程間向乘客發電郵道歉，郵件內容寫著「我們向您道歉，因為這班由新加坡飛往倫敦的航班發生了氧氣罩事件，造成您的擔心與困擾，我們向您保證不論任何情況，安全一直是我們首要之務，我們相信該航班的機組人員會以最專業的態度與方式，為您妥善處理這情況。」但機長從頭到尾卻沒有表示歉意與解釋情況，當時還有氧氣罩持續懸掛沒有收好，他因此大感不滿。

直到飛抵倫敦乘客下機時，有些氧氣罩仍未被收好。（圖擷自Kwadwo Sarfo Antwi 臉書）

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