122公斤女孩不想再被霸凌 14個月狠甩一半體重秘方大公開

2019-04-11 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕肥胖已經是現代許多人的困擾之一，除了會引發許多併發症之外，有些人還會因此遭到霸凌，在英國有1名21歲女子，從中學開始因肥胖而飽受羞辱，在即將滿20歲之時，下定決心減肥，從原本的270磅（約122公斤），經過14個月的努力後，狠甩自己的一半體重，現在她也樂於分享自己的方法與照片。

綜合外媒報導，21歲的露西（Lucie Hadley）自小體重過重，中學時就因受霸凌而轉班多次，每次與家人外出買衣服時總是買不到喜歡的合身衣服，朋友邀請她參加睡衣派對前，總是會把衣服的標籤剪下，避免被人知道穿著的尺碼，對她來說只要離開家裡就是一場惡夢，最後因此足不出戶，直到快要20歲時，她驚覺正在浪費自己的青春，於是力圖振作，因此與母親一起參加減肥課程，經過一年多的均衡飲食與運動，露西成功減掉140磅（約64公斤）。

她透露以前一天總是會攝取大量的垃圾食物與汽水零食，減肥時完全戒掉垃圾食物與零食汽水，但她沒有刻意節食，只是吃比較多蔬果與改變烹調方式，把食物煮得清淡健康一些，雖然偶爾會吃好料的慶祝，但其他時間都保握著均衡健康的飲食原則。

瘦下來後，她感覺比之前更有精神了，許多以前的身體毛病都不藥而癒了，讓她有活力可以做出更多事情，並覺得人生有巨大的改變。

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