南韓皮皮挫！中國山東今年有意興建首座海上核電廠

2019-04-11 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國3月下旬公開「萬華ACP100S大型海上和動力浮動平台」資訊，預計從2021年起在山東外海進行核能發電，消息一出立刻引發南韓國內擔憂聲浪，質疑中國設計的海上核電廠的安全性。

中國「生態環境部核與輻射安全中心」發布訊息，提到全中國第1座「ACP100S海上核動力平台」已送國家審核，獲批准後有望在2019年就開始動工；這種海上核電廠不需佔用陸地空間，也不怕地震，裝載核子反應堆的設備均通過衝擊測試，宣稱安全無虞。

「生態環境部核與輻射安全中心」形容該類型核電廠是「目前中國最強移動電源」，能減少中國境內的溫室氣體排放量。據官方統計，「ACP100S海上核動力平台」每年能降低20萬噸的燃煤量，同時減少50多萬噸的二氧化碳排放量，也降低3000噸的二氧化硫排放量。

據《自由亞洲電台》報導，南韓國內媒體質疑該種核電廠的安全性，若因人為操作失當，或遭海嘯、恐怖份子襲擊，都可能對鄰近區域產生重大危害；檀國大學教授徐明濟認為，雖然南韓本身也有核電廠，但對於中國在靠近韓國的山東外海要建造海上核電廠，民眾還是會擔心「真的會沒事？安全嗎？」。

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