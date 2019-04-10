幹大事？中共推千萬青年「下鄉」 網笑：高官子女也回來吧

2019-04-10 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國為貫徹習近平思想及「鄉村振興戰略規劃」，共青團中央宣布，將擴大動員青年，預計在2020年將有超過1000萬人次的大中專學生「志願下鄉」，中、台網友得知消息皆忍不住嘲諷一番。

綜合外媒報導，共青團中央近日發表「鄉村振興青春建功行動意見」，誓言要讓「習近平新時代中國特色社會主義思想」在青年中「入腦入心見行動」。

據該意見指出，將鼓勵在外學子「返家鄉」，大量動員青年分三個階段「下鄉」參與社會實踐、振興農村，力爭在2020年前號召超過1000萬人次大中專學生參與。

得知該「幹大事！（中國）國家計劃3年內動員1000多萬青年下鄉」報導後，中國網友不禁懷疑，文革的「上山下鄉運動」是否再度來臨，也紛紛嘲諷道：「領導子女們也都從國外回來吧」、「為什麼不動員去一帶一路？折騰世界才是強國之道！」、「就怕『動員』變成『強迫』」。

消息傳上台大《批踢踢實業坊》，台灣網友表示：「送大學生去墾荒，直接搞定大學生畢業即失業問題」、「重返文革榮耀！」、「還不是抄我們高雄，發展成農業巨國」。

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