2年前遭聯航暴力濺血拖下機 華裔醫生首露面：「看到影片就哭」

2019-04-10 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）2年前發生一起震驚全球的暴力事件，一名華裔醫生遭強行拖下飛機，導致他臉部流血，影片在網路上大肆流傳，事件將屆滿2年，他首度出面回應：「我看到影片就哭。」

綜合外媒報導，越南華裔醫師乘客杜大衛（David Dao）在2017年4月9日搭乘美國聯合航空，自芝加哥奧黑爾國際機場飛往路易斯維爾的班機，卻因機位超賣，有4名聯航機組人員要登機，而要求4名乘客下機，但杜大衛拒絕讓座，竟被芝加哥航空管理局航警用強制、租爆的拉離座位、拖下飛機。

《福斯新聞》報導，杜大衛今日首度出面受訪，談及2年前當時的情況，他說：「看到由其他乘客拍攝的影片就會流淚。」杜大衛表示，當時自己不願讓座、不願下機是因為覺得受到歧視，在被拉扯的過程中，他不斷喊著：「我不下機，我是醫生，我明早還要替病人看診。」

杜大衛遭航警動武後失去意識，醒來已經在醫院中，傷勢不輕，除了鼻子骨折、臉部有幾處撕裂傷、牙齒遭打斷，還有腦震盪，由於該事件鬧得沸沸揚揚，受到社會高度關注，為不被媒體及大眾打擾，杜大衛選擇待在家中長達幾個月的時間。

杜大衛表示，不怪航警們對他動粗，這是他們的工作，他們不得不這樣做，他說事發雖已2年，但仍深深影響著他，身體會出現失眠且注意力、平衡感也有些狀況

最後杜大衛指出，雖然這起事件對他造成很大的傷害，但至少改變了一點航空業法則，此後航空公司若不是基於安全理由，否則絕不能強迫已經登機的乘客下機。

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