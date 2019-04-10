探訪新疆喀什市《紐時》：整座城變成一個牢籠

2019-04-10 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族正受到中共強力監控，約2百萬人疑似被關進「再教育營」集中管理洗腦，受到國際社會的譴責，但究竟是怎麼的強力監控？《紐約時報》記者進入到新疆大城「喀什市」，就親身體驗及觀察發現，整個城市變成一座牢籠，監控無所不在。維族人「生活在一個虛擬的籠子裡」。

喀什是新疆南部第一大城，且是中國西北部一座古城，《紐約時報》中文網報導，記者連訪喀什市數次，都被警察跟蹤，限制無處不在，根本無法真正的採訪到當地民眾，每隔100碼（約91.44公尺）左右就有持槍械、盾牌和棍棒的警察站崗，警方有時會拿走維族人手機，檢查是否是否安裝了用來監控通話和信息的強制安裝軟件。

記者走在路上，便衣警察隨時跟著，每隔一段時間，就有一名制服警攔住，搜索手機，並刪除他們認為敏感內容及照片，連一張駱駝照都被刪掉，抗議也沒用。光是短短一條街上，數到20個監控攝像頭，監控無所不在，街道、門前、商店、清真寺都被掛上攝影機監控，連賣烤包子的小店也要監控。

拜訪當地少數還開放的艾提尕爾清真寺（Id Kah Mosque），參加禮拜要先登記，通過安檢，在監控下做禱告，伊斯蘭主麻日的「主麻拜」僅有幾十人參加，跟幾年前數千人禮拜的盛況截然不同。

喀什是著名古城，但老城迷宮般的屋舍街道大多被拆毀改建，老城不見了，人也少了，但從衛星圖像顯示，原來佔地19.5萬平方米的職訓中心（再教育營），去年拓成13座、佔地1百萬平方米，成為最大擴建區。

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