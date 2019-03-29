「我們經歷過共產極權！」捷克參議院籲中共終止迫害

2019-03-29 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院於本（3）月20日通過「131號決議案」，支持受中共迫害的基督徒、法輪功學員、維吾爾族和藏人，要求捷克政府正式呼籲中共停止迫害。

綜合外媒報導，捷克參議院20日通過「第131號決議案」，對中共迫害法輪功、基督徒、維族和藏族之行徑表達不滿。

參議員黑爾茲（Marek Hilser）表示：「我們是經歷共產極權的國家，我們經歷過獨裁、政治處決、非法監禁及言論審查，我們非常清楚什麼樣的行為侵犯了人權和自由。因此，有鑑於本國的經驗，我們應該對世界其他地方侵犯人權、踐踏普世價值的行為更加敏感。」

捷克民間先前曾發起「呼籲中共對法輪功犯下群體滅絕罪」之請願活動，獲得3萬7千多個捷克公民連署。以此為基礎，「131號決議案」增加了在中國受迫的基督徒、維族和藏族人。

黑爾滋補充道：「一個好人如果要支持魔鬼，不用做任何事情，只要保持沉默。因此，為了不漠視他人的痛苦，必須意識到『沉默的本質是對邪惡的默許』。」「131號決議案」呼籲捷克政府及總統，正式出面要求中國停止迫害，釋放政治犯並遵守國際人權公約。

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