中國擬禁「比特幣挖礦」 專家：和網路長城一樣為了監控

2019-04-09 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖對加密貨幣（cryptocurrency ）產業進行更嚴格的控管，中國國家發展改革委員會已將比特幣挖礦（mining）列入禁止產業之一。

據《路透》報導，儘管先前中國已經禁止比特幣交易，使與比特幣相關的活動落入灰色地帶，但中國仍是目前世界上最大的比特幣及相關電腦器材市場。

然而中國國家發展和改革委員會昨（8）日針對自2011年以來發表的一系列產業限令和禁令或鼓勵名單向外界徵詢意見。其中包含比特幣的加密貨幣挖礦等450項活動，中國官方認為其「無法可管」、「不安全」或是「造成環境汙染」，將會被逐步禁止。

該禁令並沒有標明完成期限或計畫，意即將立刻展開漸禁的程序，並將於5月7日定案。對此，中國官媒《證券時報》今（9）日表示這「清楚地反映出官方對加密貨幣產業的政策態度」。

區塊鍊（blockchain）投資公司Kenetic的執行長朱沛宗（Jehan Chu）表示：「我相信中國只是想要『重新啟動』加密貨幣市場以方便控管，就像他們當初建立網路長城那樣。」然而也有不願具名的中國比特幣商人向《路透》表示，官方的作法並不讓他感到意外，他說：「因為挖礦很浪費電。」

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