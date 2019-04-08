用重典？留言罵前夫新歡像「馬」 英女恐面臨2年徒刑

2019-04-08 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國女子薩拉微希（Laleh Shahravesh）因在臉書的照片上留言罵前夫的新歡「長得像馬」，在阿聯杜拜機場遭逮捕，恐面臨2年的徒刑。

綜合外媒報導，55歲的薩拉微希（Laleh Shahravesh）來自倫敦，前往杜拜參加前夫葬禮時，在機場遭到逮捕。

據了解，她因在前夫2016年再婚的臉書照片上，以波斯語留言：「希望你下地獄！你這個白癡，竟然為了這隻馬離開我。」、「你娶了一隻馬！你這個笨蛋。」遭到阿聯官方逮捕。

根據阿聯的網路犯罪法，在社群媒體上發表誹謗言論，會被處以罰金或徒刑。儘管薩拉微希留言時身處英國，她仍被阿聯判處2年徒刑，可易科罰金5萬英鎊（折合台幣約200萬元）。

英國外交及國協事務部（FCO）已經介入，主動和阿聯展開聯繫，關切此案。

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