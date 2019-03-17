小胖子愈來愈多 英國禁晚上9點前播垃圾食物廣告

2019-03-17 23:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在現今社會，兒童肥胖已被視為一種流行疾病，這不僅是健康和教育問題，也影響國家安全，已開發或開發中國家都不敢怠慢。英國「每日郵報」17日報導，英國政府為了國家未來棟樑的健康著想，預計在近日公布新規範，禁止垃圾食物電視廣告在晚上9點前播放。

據報導，英國「國民保健署」（NHS）統計顯示，英國每3名兒童中，就有1人體重過重或肥胖。對此，英國通訊傳播管理部門此前已訂下嚴格規範，禁止以未滿16歲青少年為收視族群的電視節目，播放含高油、高糖、高鹽的垃圾食物廣告。首都倫敦市也已頒布禁令，自上月25日開始，禁止這類廣告在公共運輸系統內出現，包括地鐵、公車和公車站等。

為了進一步防止兒童肥胖率上升，英國政府盼能強制廣告商不得針對兒童推出垃圾食物廣告，最新做法是將在近日頒布新規範，要求垃圾食物電視廣告不得在晚上9點前播放。此外，Instagram、YouTube等社群媒體上的「網紅」，也不得推銷垃圾食品廠商製作的「遊戲」。世界衛生組織（WHO）最新報告即指出，網路平台上的置入性廣告，會影響兒童對垃圾食品的攝取，呼籲各國政府提高警覺。

據統計，英國兒童去年在網路上瀏覽到7億次垃圾食物廣告，在電視上更看到36億次。不僅如此，英國每年還新增1000名因體重問題造成併發症的兒童，包括糖尿病、心臟疾病和心理健康問題等。英國公共衛生大臣布萊恩（Steve Brine）坦言，「廣告商大肆鼓勵我們的孩子吃垃圾食物，這是不對的」，呼籲家長讓孩子吃得健康。

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